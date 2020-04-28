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رياضة

أسامة حسني: النظام داخل الأهلي يطبق على الجميع.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:48 ص
أسامة حسني
أسامة حسني
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حسام الحارتي

قال أسامة حسني لاعب النادي الأهلي السابق: إنه تمكن من تقديم أداء متميز في آخر موسم مع القلعة الحمراء تحت قيادة جوزيه المدير الفني السابق للفريق.

وأضاف أسامة حسني خلال لقائه بفضائية أون تايم سبورتس"، أن النظام داخل النادي الأهلي يطبق على الجميع دون استثناء أحد.

وتابع:"رغبة فايلر كانت الفيصل في تجديد رباعي الفريق أو رحيلهم "، مشيرا أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي لم يخبره بعدم نيه النادي التجديد له خلال فترة تواجده داخل الفريق .

وأتم :"قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم في الوقت المناسب".

وأوضح أن النادي الأهلي يمتلك نظاما رياضيا من أجل الحفاظ على المنظومة في كافة الأوقات.
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