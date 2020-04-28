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أخبار العالم

شاهد.. احتفالات في ليبيا بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:46 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الإثنين، صورا ومقاطع فيديو، تظهر احتفالات الليبيين بقبول القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، التفويض الشعبي واسقاط الاتفاق السياسي أو ما يطلق عليه اتفاق الصخيرات.

وقالت وسائل إعلام ليبية، إن مواطنين ليبيين خرجوا مساء اليوم، إلى شوارع مدينة "بنغازي" شرق البلاد، احتفاء بكلمة القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر التي أعلن فيها قبوله التفويض الشعبي وإسقاط الاتفاق السياسي.

واعتبر المواطنون الليبيون أن قبول القائد العام للجيش للتفويض الذي طالبوه به ومنحوه إياه خطوة تشكل ارتياحا لدى المواطنين، باعتباره الأكثر قدرة على إدارة البلاد نحو مرحلة انتقالية يجرى القضاء فيها على الإرهاب وإقامة دولة مدنية ذات مؤسسات دائمة ومستقرة.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلن اليوم قبوله التفويض الشعبي لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، نحو دولة مدنية ذات مؤسسة دائمة.

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