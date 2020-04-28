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فن

بإطلالة هادئة.. ولاء الشريف تبهر متابعيها عبر إنستجرام.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت النجمة ولاء الشريف على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام بإطلالة هادئة من سيارتها .

فيما علقت على الصورة برسالة معبرة قائلة :" لا شيء يمر في حياتك عبثا حتى تعثراتك الصغيرة كانت لأجل ان تعرف شيئا ما".

فيما علق جمهورها كالتالى :
-انا بحبك جدا وبحبك اكتر ف مسلسل ابو العروسة.
-قمر جدا جدا.
-Love you so much، walaa 

يذكر أن ولاء الشريف شاركت مؤخرًا بعدد من الأعمال منها، فيلم «الفيل الأزرق 2»، ومسلسلي «كارمن» و«فكرة بمليون جنيه»، فيما شارك خطيبها ماجد بمسلسلي «أهو ده اللي صار» و«رسايل».

كما تحرص الفنانة ولاء الشريف على الظهور بشكل جمالي بسيط، فتتخلى دائما على وضع المكياج، فظهرت بشكل جمالي طبيعي.


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