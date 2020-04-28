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رياضة

أسامة حسني: أتمنى عودة أزارو.. ومصطفى محمد لاعب مميز.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:39 ص
وليد أزارو
وليد أزارو
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حسام الحارتي

أكد أسامة حسني لاعب الأهلي السابق،  أنه يتمني عودة وليد أزارو لاعب الأهلي السابق إلي صفوف الفريق من جديد .


وأضاف أسامة حسني خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس ": "بادجي مهاجم واعد ووليد أزارو متميز وموهوب وعيبه الرعونة أمام المرمي في بعض الأوقات".


وتابع:" خروج عدد من لاعبي الأهلي على سبيل الإعارة حقق مكاسب مادية وفنية كبيرة للنادي".


وأكد أسامة حسني أن مصطفي محمد لاعب الزمالك استطاع اكتساب الخبرات خلال فترة إعارته خارج القلعة البيضاء.


وأشار أسامة حسني إلي مساهمة مصطفى محمد بشكل كبير في تتويج المنتخب الأوليمبي بالبطولة الإفريقية تحت "23" عاما.

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