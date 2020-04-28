مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

أصدر الأطباء في الهيئة الوطنية للطب في بريطانيا تحذيرًا عاجلًا بشأن ارتفاع حاد في عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة مع "متلازمة التهابية" خطيرة قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس الأطباء البروفيسور "كريس ويتتي" إنه من "المعقول تمامًا" أن هذا الارتفاع في تلك الأعراض مرتبط بانتشار Covid-19.





وأمر المدير الطبي في NHS البروفيسور "ستيفين باويس" خبرائه، بالتعمق في الأرقام المثيرة للقلق.





وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه "قلق للغاية" من موجة الأعراض التي تظهر على الأطفال، الذين هم من بين الأقل عرضة لتأثيرات الفيروس التاجي.





وفي حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي في داونينج ستريت ، قال البروفيسور ستيفن باويس ، المدير الطبي لـ NHS إنجلترا: "لقد أصبحنا على دراية في الأيام القليلة الماضية بالتقارير عن مرض شديد في الأطفال قد يكون مرضًا يشبه مرض كاواساكي وهو متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية) هو التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة.