AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:54 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

أصدر الأطباء في الهيئة الوطنية للطب في بريطانيا تحذيرًا عاجلًا بشأن ارتفاع حاد في عدد الأطفال الذين يتم إدخالهم إلى العناية المركزة مع "متلازمة التهابية" خطيرة قد تكون مرتبطة بفيروس كورونا.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال رئيس الأطباء البروفيسور "كريس ويتتي" إنه من "المعقول تمامًا" أن هذا الارتفاع في تلك الأعراض مرتبط بانتشار Covid-19.


وأمر المدير الطبي في NHS البروفيسور "ستيفين باويس" خبرائه، بالتعمق في الأرقام المثيرة للقلق.


وقال وزير الصحة مات هانكوك إنه "قلق للغاية" من موجة الأعراض التي تظهر على الأطفال، الذين هم من بين الأقل عرضة لتأثيرات الفيروس التاجي.


وفي حديثه في المؤتمر الصحفي اليومي في داونينج ستريت ، قال البروفيسور ستيفن باويس ، المدير الطبي لـ NHS إنجلترا: "لقد أصبحنا على دراية في الأيام القليلة الماضية بالتقارير عن مرض شديد في الأطفال قد يكون مرضًا يشبه مرض كاواساكي وهو متلازمة العقدة اللمفية المخاطية الجلدية) هو التهاب شامل يصيب الأوعية الدموية صغيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احذر.. استخدام المنظفات بالمنزل يصيب الأطفال بمرض خطير

مش بس كبار السن.. الأطفال والشباب في مرمى نيران فيروس كورونا

أطباء بريطانيا يحذرون: كورونا يصيب الأطفال بأعداد كبيرة

مرض جديد يظهر في بريطانيا ويصيب الأطفال

ترشيحاتنا

شاهد.. احتفالات في ليبيا بعد قبول حفتر التفويض لإدارة البلاد

مرض جديد يظهر في بريطانيا ويصيب الأطفال

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور

مدير التلفزيون السوداني يوضح تفاصيل أزمة إذاعة أذان المغرب قبل موعده بـ10 دقائق

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

محافظ الشرقية يكشف عن حقيقة عزل ٩٣٠ شخصا..فيديو

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعد خلعه.. سعر صادم لـ حذاء أمينة خليل في حلقة رامز مجنون رسمي

شاهد.. عبدالله نجل عمرو دياب يشعل انستجرام بصورته وهو يدخن السجائر

ألف إصابة في 4 أيام.. أحمد موسى: أخبار مبشرة قريبا عن علاج فيروس كورونا

حفتر يعلن إسقاط اتفاق الصخيرات وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور