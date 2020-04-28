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تكنولوجيا

عرض أبل.. اشترى iPhone 7 Plus جديد نسخة 128 جيجابايت بـ 7000 جنيه

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:00 ص
عرض آبل.. اشترى iPhone
عرض آبل.. اشترى iPhone 7 Plus جديد نسخة 128 جيجابايت بـ 7000
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كريم جمال
يبحث دومًا عشاق الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض لأحد إصداراته، نظرا لارتفاع أسعار منتجات أبل الأمريكية بشكل ملحوظ، إلا أن الشركة أطلقت عروضًا ترويجية لبيع آيفون 7 بلس بنصف السعر تقريبًا، من خلال الموقع الرسمي الخاص بها.

وبحسب فون آرينا تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة جديدة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 449 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 7000 جنيه مصري.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ أبل، والذى تم إصداره فى عام 2016.

ويقدم iPhone 7 plus أداء جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، 
مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 3 جيجابايت، مع بطارية سعة 2900 ميللى أمبير.

كما أن iPhone 7 يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء و الأتربة.

يمكنك شراء الهاتف من الموقع الرسمي لـ أبل بنسخة اللون الأسود اللامع عبر هذا الرابط.
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