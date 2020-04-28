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أخبار البلد

شعراوى يلتقى بمحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث جهود التصدى لمخالفات البناء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:09 ص
اجتماع وزير التنمية
اجتماع وزير التنمية المحلية بالمحافظين
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ايمان البكش
عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.


وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى.


وشدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة استمرار المحافظات فى المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء خلال فترات الحظر والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار فى إزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة والبناء على الأراضي الزراعية التى تم حصرها خلال الفترة الماضية، وأثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.


وأكد وزير التنمية المحلية، خلال اللقاء، أن جميع المحافظات بدأت فى إصدار قرارات إيقاف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر، خاصة فى عواصم المحافظات والأماكن ذات الكثافات السكانية العالية لتخفيف الضغط على المرافق العامة للدولة واستيعاب الطرق لانتظار السيارات،
 مشيرًا إلى ضرورة قيام المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بإيقاف استصدار تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية فيما يزيد على ستة أدوار (أرضى + 5 متكرر) وبشرط توفير الأماكن الكافية لانتظار السيارات بكل مبنى، على أن يتم إعداد دراسات باستيعاب الطرق بكل منطقة لانتظار السيارات.
شعراوى يلتقى بمحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث جهود التصدى لمخالفات البناء
شعراوى يلتقى بمحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث جهود التصدى لمخالفات البناء
شعراوى يلتقى بمحافظي القاهرة والجيزة والإسكندرية لبحث جهود التصدى لمخالفات البناء
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