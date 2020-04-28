البيئة والطاقة.. أسباب غير متوقعة لإصابتك بالزهايمر.. تعرف على العلاج

وقالت منال اكتشف بعض العلماء إن فيه علاقة وثيقة بين ذرات الألومنيوم و مرض الزهايمر حيث وجدوا في دماغ المتوفي لمرض الزهايمر ذرات من الألمنيوم وأثبتوا أن للأومنيوم علاقة وثيقة بينه و بين مريض الزهايمر ونهوا عن استخدام أواني الألومنيوم بكل أنواعه واستبداله بالاستانلس استيل وقد ثبت معي في بعض الأبحاث العلمية وجود الألومنيوم في شربنا اما بعض الباحثين فقالوا إن ذرات الألومنيوم في الدماغ نتيجة تعرض الشخص المصاب إلي غاز الألومنيوم.

كذلك أجريت بعض التجارب علي ذرات الذهب الذي ثبت علميا أن لبس الرجل للذهب يسمح بمرور ذرات الذهب إلى الأوعية الدموية ثم إلى دماغ الإنسان التي قد تكون أحد أسباب مرض الزهايمر.





وفي عام 2050 قد يصيب الزهايمر حوالي 18 مليون شخص في العالم، وهو أحد الأمراض التي تسبب الموت، ويصل الزهايمر إلى 7 مراحل:





طرق علاج الزهايمر

هو مرض يصيب كبار السن ومرضي السكري، حيث إن خلايا الدماغ لا يصل لها الكلوجوز، وقد ينتج عن نقص الكلوجوز في المخ وبذلك تقتل الخلايا الدماغية، ولا بد من مد الجسم بطاقة لإرسال إشارات لكل اعضاء الجيم وعند عدم إيصال الكلوجوز للمخ تبدأ تموت الخلايا الدماغية وتنكمش الدماغ إلى الثلث ثم تؤدي إلى الموت.





ينسي الإنسان الأحداث القريبة مثل أماكن الأشياء، ويصيب الزهايمر كبار السن ولكن الحل هو موجود في البيئة والطبيعة " زيت جوز الهند " هو عبارة دهون مشبعة عبارة عن أحماض دهنية متوسطة السلسلة تصل إلى الكبد وتحول الى الكيتنات وهي بديلة للكلوجوز وتمد الدم والخلايا الميتة للتحرك من جديد.





ونصحت منال بتناول زيت جوز الهند يوميا من خلال معلقة علي توست مع ملح أو في كوب وتشرب لمدة أسبوعين أو 3 اسابيع ويتحسن مريض الزهايمر من 40% الي 50 %.





البعد عن استعمال الأواني الألومنيوم حيث ثبتت بعض الأبحاث أن دماغ الميت توجد بها ذرة الألومنيوم ونصحت باستخدام الاستانلس، كما أن الذهب للرجال تدخل للأوردة الدموية وتكون أحد أسباب الزهايمر.



