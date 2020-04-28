حكم صيام الحامل والمرضعة في رمضان

ما حكم صيام الحامل والمرضعة؟ سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.



وأجابت لجنة الفتوى، بأن الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض الذي يرجى شفاؤه، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند المقدرة على ذلك؛ لقول الله عز وجل: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [البقرة: 184]، وهذا هو الراجح.





وقالت اللجنة، إن شق عليهما القضاء فلهما الأخذ برأي من يرى أن عليهما الفدية لا القضاء، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر- رضي الله عنهما.



