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ديني

البحوث الإسلامية: نوع قطرة واحد يفطر إذا تحقق هذا الشرط

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:30 م
البحوث الإسلامية:
البحوث الإسلامية: نوع قطرة واحد يفطر إذا تحقق هذا الشرط
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يارا زكريا
قال مجمع البحوث الإسلامية، التابع للأزهر الشريف، إن قطرة الأذن لا تفطر؛ لأن الأذن ليست منفذًا معتادًا.  

وأضاف " البحوث الإسلامية" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " أن قطرة العين لا تفطر؛ لأن العين ليست منفذًا معتادًا أيضًا. وتابع مجمع البحوث الإسلامية أن قطرة الأنف تفطر إذا وصلت إلى الحلق. هل قطرة العين تفطر؟ أكد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الكثير لديه اعتقاد خاطئ حول وضع قطرة العين أثناء الصيام بأنه تفسد الصوم ولكن هذا اعتقادًا خاطئا. 

 وأفاد "ممدوح" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل قطرة العين تبطل الصوم؟»، وتابع: قطرة العين لا تبطل الصوم حتى وإن وجد الصائم طعم الدواء فى حلقه فلم يبطل صومه؛ لأن العين ليست منفذا ظاهرا حسيا إلى الجوف. حكم استعمال قطرة الأنف والأذن نبه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف: إن الجوف عند الفقهاء عبارةٌ عن: المعدة، والأمعاء، والمثانة - على اختلاف بينهم فيها، وباطن الدماغ، فإذا دخل المفَطِّر إلى أى واحدة منها من منفذ مفتوح ظاهرًا حسًّا، فإنه يكون مُفسِدًا للصوم. وأبان «جمعة» في رده على سؤال ما حكم استخدام نقط الأنف والأذن والعين أثناء الصيام؟: يجعلون وضع النقط فى الأنف (ويُسمَّى عندهم الاستعاط أو الإسعاط أو السُّعُوط) مُفسِدًا للصوم إذا وصل الدواء إلى الدماغ، فإذا لم يجاوز الخيشوم فلا قضاء فيه. 

 وأشار «جمعة» إلى أن ذلك ينطبق أيضا على وضع النقط فى الأذن، حيث ذهب جمهور الفقهاء، والأصح عند الشافعية، إلى أن الصوم يفسد بالتقطير فى الأذن إذا كان يصل إلى الدماغ، بينما يرى بعض الشافعية كالقاضى حسين والفوراني - وصححه حجة الإسلام الغزالى - أنه لا يفطر؛ ذهابًا منهم إلى أنه لا يوجد منفذ منفتح حسًّا من الأذن إلى الدماغ، وإنما يصله بالمسامّ كالكحل. ما يفطر وما لا يفطر: قالت دار الإفتاء المصرية، إن هناك 6 أفعال ينبغي تجنبها وعدم الوقوع فيها في نهار رمضان، مشيرة إلى أنها تفسد الصيام وتفطر الصائم ويكون عليه قضاء أيام رمضان، التي ارتكب فيها هذه الأفعال المُفطرة. 

وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان ما يفطر وما لا يفطر، أن هناك ستة أفعال ينبغي على الصائم أن يتجنبها في نهار رمضان، ليصح صومه، منوهة بأن من الأفعال التي تفسد الصيام ، وتعد من المفطرات هي ستة أمور، أولها القيء عمدًا في نهار رمضان يفطر. 

 وتابعت: وثانيها الجماع في نهار رمضان يفطر، وثالثها دم الحيض والنفاس يفطر، ورابعها التدخين يفطر، وخامسها قطرة الأنف إذا تجاوزت الخياشيم تفطر، وسادسها بخاخة الربو تفطر. وأضافت أن هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلًا في نهار رمضان، حيث يظن الكثيرون أنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك، وهي: الأكل والشرب ناسيًا لا يفطر، وتطهير اليدين بالكحول لا يفطر، وقطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر، ومرطبات البشرة لا تفطر، وقطرة العين لا تفطر، الحقن (عضل أو وريد) لا تفطر، المراهم والكريمات لا تفطر، العطور والروائح لا تفطر، غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا يفطر، تذوق الطعام باللسان دون بلعه لا يفطر. 

 واستطردت: واستخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر، خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر، بلع الريق لا يفطر، نقل الدم لا يفطر، وضع مرطب الشفاه لا يفطر، القيء عن غير عمد لا يفطر، الغسيل الكلوي لا يفطر، التبرد بالماء لا يفطر.
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