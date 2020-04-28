AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اخبار التعليم .. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة بعد ظهور 9 حالات كورونا .. جامعة القاهرة تطرح نموذجا استرشاديا لإعداد البحوث

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 04:07 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
Advertisements
قســم التعليـــم
نشر "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.

وفيما يلي ينشر "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:

بعد إصابة ٩حالات بـ كورونا.. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة

لمواجهة كورونا.. فريق بحثي مصري يبتكر كمامات جديدة تستخدم عدة مرات

جامعة القاهرة تطرح نموذجًا استرشاديا لإعداد البحوث البديلة لامتحانات نهاية العام

بدء امتحانات نهاية العام لـ الصف الأول الثانوي إلكترونيا من المنازل.. غدا

لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. شرح كامل لطريقة التعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكل

طلاب الجامعات يكشفون لـ صدى البلد عن طقوسهم في أول رمضان مع كورونا

رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها

التعليم زمان.. رحلة في منهج «أمل وعمر» الذي درسه تلاميذ أولى ابتدائي في أواخر السبعينات

سيدة تتبرع لتجهيز الرعاية المركزة الجديدة بمستشفى جامعة بني سويف

شاهد.. بدء حصاد أول صوبة زراعية بالتعليم الفني بدمياط

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم.. بدء إجراءات التعليم عن بُعد.. جامعة عين شمس تخصص «إيميلًا رسميًا» للتواصل مع الطلاب.. بعد تعليق الدراسة.. شاهد فيديوهات تعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

أخبار التعليم..هل يختفي فيروس كورونا بدرجات الحرارة المرتفعة؟ خبراء الطب يجيبون... وزير التعليم يوجه رسالة مهمة بشأن الشكاوى التقنية من امتحانات أولى ثانوي الإلكترونية

اخبار التعليم.. معهد الأورام يفتح أبوابه لاستقبال المرضى غدا.. إعلان الأجزاء المحذوفة من مناهج طلاب التعليم الفني.. وموعد إجراء البحث المطلوب

أخبار التعليم | لطلاب 2 ثانوي.. خطوات التأكد من صحة البيانات وطلب أكواد الاختبارات الإلكترونية.. جامعة عين شمس تواجه فيروس كورونا بكل إمكانياتها.. متى يزور أهل المتوفي بفيروس كورونا قبره؟

التعليم : انتهاء المدة المحددة للتسجيل وطلب استخراج أكواد اختبارات 2 ثانوي

أخبار التعليم.. تخصيص مبنى الجراحة في مستشفى بنها الجامعي لعزل مصابى كورونا.. #الغاء_امتحانات_سنوات_التخرج.. رسائل من طلاب الجامعات لوزارة التعليم العالي

ترشيحاتنا

نصائح لقلي السمبوسك دون امتصاص زيت

أمل جديد لعلاج كورونا.. نجاح تجربة اللقاح البريطاني على القرود

بعد إعلان العودة للعمل.. إليك إجراءات نجيب ساويرس لمواجهة كورونا

ضحك على الدقون.. خالد الغندور يسخر من علي معلول بعد واقعة الثعبان "فيديو"

رفضَ خالد الغندور واختار رامز.. تفاصيل أزمة طارق حامد مع مرتضى منصور.. فيديو

متسوق ينطح شابا في وجهه ويكسر أنفه في مشاجرة عنيفة خارج متجر.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للسيدات.. تعرفي على أشهر أخطاء البسبوسة وطرق حلها

لوك طبيعي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار بإطلالة مميزة

"القصر الملكي يفضل كيت ميدلتون".. ميجان ماركل تتحدث عن أزمتها مع الصحف البريطانية