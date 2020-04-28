اخبار التعليم .. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة بعد ظهور 9 حالات كورونا .. جامعة القاهرة تطرح نموذجا استرشاديا لإعداد البحوث

بعد إصابة ٩حالات بـ كورونا.. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة
لمواجهة كورونا.. فريق بحثي مصري يبتكر كمامات جديدة تستخدم عدة مرات
جامعة القاهرة تطرح نموذجًا استرشاديا لإعداد البحوث البديلة لامتحانات نهاية العام
بدء امتحانات نهاية العام لـ الصف الأول الثانوي إلكترونيا من المنازل.. غدا
لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. شرح كامل لطريقة التعامل مع منصة الامتحان بدون مشاكل
طلاب الجامعات يكشفون لـ صدى البلد عن طقوسهم في أول رمضان مع كورونا
رابط أكواد امتحانات الصف الأول الثانوي والثاني الثانوي.. وخطوات الاستعلام عنها
التعليم زمان.. رحلة في منهج «أمل وعمر» الذي درسه تلاميذ أولى ابتدائي في أواخر السبعينات
سيدة تتبرع لتجهيز الرعاية المركزة الجديدة بمستشفى جامعة بني سويف
شاهد.. بدء حصاد أول صوبة زراعية بالتعليم الفني بدمياط