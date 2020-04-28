اخبار التعليم .. إغلاق مبنى الباطنة بمستشفى جامعة المنصورة بعد ظهور 9 حالات كورونا .. جامعة القاهرة تطرح نموذجا استرشاديا لإعداد البحوث

أخبار التعليم.. بدء إجراءات التعليم عن بُعد.. جامعة عين شمس تخصص «إيميلًا رسميًا» للتواصل مع الطلاب.. بعد تعليق الدراسة.. شاهد فيديوهات تعليمية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي