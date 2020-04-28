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أخبار العالم

محاكمة ناصر الخليفي أمام القضاء السويسري في فساد المونديال خلال سبتمبر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:51 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلن القضاء السويسري، اليوم الثلاثاء، أن القطري ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي لكرة القدم، سيمثل أمام المحاكمة في سويسرا في سبتمبر المقبل بتهم تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وسيمثل مع الخليفى أمام المحكمة كل من الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك ورجل ثالث لم يُذكر اسمه في البيان، وهم متهمين بالفساد المستتر وسوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق.

وفى وقت سابق أعلن القضاء السويسرى رفضه طلبا من القطرى ناصر الخليفى، رئيس مجموعة قنوات "بى إن" الإعلامية، والمتورط فى قضية فساد تتعلق بالحصول على حقوق البث التليفزيونى لبطولة كأس العالم، بعدما طلب تنحى ثلاثة أعضاء من مكتب المدعى العام الفيدرالى، تقدم به.

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