تعرف على سر الصورة التى جمعت الشهيد المنسي بـ أمير كرارة

حرص مصمم الجرافيك محمد جابر على تقديم صورة للجمهور تجمع بين البطل الشهيد أحمد منسى الحقيقية مع شخصيته بمسلسل "الاختيار"، التى يؤديها النجم أمير كرارة.





ونشر "جابر" الصورة عبر حسابه الرسميعلى"إنستجرام" وكتب:" إهداء للفنان أمير كرارة والذي اعتقد انه أحق بهذا التصميم عن المسلسل الأكثر من رائع الاختيار.. ‏رحم الله المنسي والرجال الذين رحلوا معه وكل من قدم روحه لنصرة الحق وبارك في ذرياتهم وحفظ الله مصروسائر بلادنا"، .





ورد الفنان أمير كراراة بالتعليقات قائلا :"شكرا يا محمد وتسلم ايدك".





وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.



