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رياضة

تعرف على خسائر رابطة الدوري الفرنسي بعد إلغائه.. رقم مهول لباريس سان جيرمان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:24 م
ناصر الخليفي رئيس
ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان
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إسماعيل محمود
أعلن إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلغاء جميع المسابقات الرياضية في البلاد حتى شهر سبتمبر القادم.


وكان قرار رئيس الوزراء الفرنسي متضمنًا جميع الأحداث التي تقام خلف الأبواب المغلقة، ما يعني إلغاء الموسم الحالي، وعدم إمكانية تكملته.


وأشارت صحيفة "الليكيب" الفرنسية، إلى أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لم يحدد بطلًا للمسابقة هذا الموسم، مع إلغاء الهبوط والصعود للدوري أيضًا.


وبإلغاء الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، تعرضت الفرق المشاركة في المنافسة لخسائر مهولة بحسب التقارير الصحفية، فبحسب صحيفة "لوبارزيان"، فإن محصلة خسائر رابطة الدوري الفرنسي جراء إلغائه ستصل لـ 400 مليون يورو، أي ما يعادل 9 مليارات جنيه تقريبًا، منها 200 مليون يورو خاصة بحقوق البث.


وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي باريس سان جيرمان سيكون أكثر المتضررين من إلغاء الدوري، فهو كان متصدرًا لجدول الترتيب بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه، إضافةً إلى الخسائر المالية التي تصل لـ 270 مليون يورو أي ما يعادل 6.6 مليار جنيه؛ بسبب عدم وجود إيرادات من إيصالات البوابة في ملعب بارك دي برانس، وكذلك عوائد البث والإعلانات، وعقود الرعاية، ومن المرجح أن تزداد تلك الخسائر.


يذكر أن الدوري الهولندي والدوري البلجيكي تم إلغاؤهما أيضًا بسبب تفشي فيروس كورونا.

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