زعيم كوريا الشمالية على خطى أبيه وجده.. اختفاء وسط شائعات المرض والوفاة

يواصل زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، غيابه عن الانظار فيما تتضارب التقارير حول تدهور حالته الصحيفة وصولا إلى وفاته بعد إجراء عملية جراحية في القلب.

وبحسب "ساوث شاينا مورنينج بوست" فإن كيم البالغ من العمر 36 عاما، ليس أول شخص يختفي عن الأنظار، بل سبقه عدة حوادث في العائلة.





فقد احتفى كيم إل سونغ، جد الزعيم الحالي، فيما روجت تقارير إعلامية في كوريا الجنوبية خبر وفاته يوم 16 نوفمبر 1986، حيث تحدثت صحف عن اغتياله، مما أثار فرحة كبيرة في صفوف الكوريين الجنوبيين، الذين كانوا يناصبونه العداء.

ظل الجد مختفيا عن الأنظار على مدى يومين، قبل أن يظهر على قيد الحياة وفي صحة جيدة، حيث التقطت له صورة في مطار بيونغ يانغ، أثناء استقباله وفدا منغوليا.









أما كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، فقد كان من بين أكثر الأشخاص الذين أثيرت حولهم شائعات وتقارير الوفاة.





ففي عام 2004، أثار انفجار هائل في محطة للسكك الحديدية تتواجد في الحدود مع الصين شائعات عن محاولة اغتياله، على اعتبار أنه كان يتواجد في المنطقة نفسها قبل ساعات قليلة من وقوع الحادث. إلا أن المسؤولين في البلاد لم ينفوا أو يؤكدوا الخبر. كما روج في عام 2008 خبرا مفاده أن الرئيس الكوري الشمالي توفي بعد إصابته بسكتة دماغية.





وعندما توفي كيم جونغ إيل في ديسمبر 2011، بعد سنوات من تدهور حالته الصحية وغيابه عن الأنظار، لم يتم إعلان ذلك بشكل رسمي إلا بعد مرور يومين عن الوفاة.



