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ساحة رأي

ليلى زيدان تكتب: الاختيار .. معركة الخيانة والوفاء

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:16 م
صدى البلد
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عمل درامى أصبح يلتف حوله المصريون جميعًا فى رمضان لمشاهدته بكل انتباه وتركيز يروى قصة قائد كتيبة الصاعقة 103 فى العريش البطل أحمد منسي والذى يجسد دوره الفنان أمير كرارة والخائن هشام عشماوى الضابط المتقاعد فى الصاعقة والمسئول عن العديد من العمليات الإرهابية والذى يجسد دوره الفنان أحمد العوضي فى تجسيد حقيقي بين معركة تتبارز فيها الخيانة مع الوفاء ولا تزال تتردد بداخلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة رقم 29 منذ عام وهو يقول " ده إنسان وده إنسان والاتنين كانوا في وحدة واحدة ؛ الفرق بينهم إن واحد اتلخبط وخان والتاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية، ده بنصقفله وبنبصله بملء العين والتاني عاوزينه عشان نحاسبه" .


كلمات ساطعة سلطت الضوء على مقارنة نفسية بين اثنين من البشر جمعهما شرف العمل بجيش عظيم فالمقارنة لا تتلخص بين الخير والشر أو الخيانة والوفاء فقط ولكنها تركز الضوء على الوعى والإدراك على ثبات الإيمان بالقيم والمبادئ والوفاء بالعهد والوعد وبين الضلال واعتناق دين التدمير والهدم والقتل .


والواقع أن إنتاج الدراما الحربية التي تؤرخ وتوثق حِقَبا زمنية مهمة، بدأ يأخذ نصيبًا جيدا من صناعة السينما والدراما في مصر، بعد أن كانت مجرد أعمالا فردية وقليلة ونرى ذلك متجسدا فى فيلم الممر والذى القي الضوء على معارك حرب الاستنزاف الباسلة وغارات العمق فى سيناء والآن مسلسل الإختيار .


ومما لا شك فيه ان استخدام القوة الناعمة كالسينما والدراما له الأثر الكبير فى توثيق الأحداث بشكل أمين ليس لجيلنا فقط بل لأجيال قادمة من أبناء وأحفاد ، كذلك فهو تكريم للشهداء ولأبنائهم وأسرهم ولبطولاتهم التى سطرت من نور صفحات مضيئة فى تاريخ مصرنا الحبيبة ووجب على النشء الجديد كله معرفتها .


فتحية واحترام وإجلال لجيشنا العظيم الذى يحارب من أجل أن يصون لنا الأرض والعرض ، وكل المجد والعزة والتقدير لشهدائنا الأبرار فى جنات النعيم .

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