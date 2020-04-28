شاهد.. رامز جلال يعتذر لجمهور الخليج

وقع الممثل الخليجي حسن عسيري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، "رامز مجنون رسمي"، والمذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء.





وخلال المقلب قال جلال ، :"سمحوني يا جماهيري في الخليج معايا حسن عسيري، ده أكل عيشي ومش بإيدي وهتشوفه وهو بيصرخ ولو اتكلم هضربه"، موجها حديثه لضحيته :"ايه الشنب ده يا عسيري.، ومالك بتجري كده ليه هما قالوا لك ان في جو بوفيه".





وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.



