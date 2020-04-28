ضحكة السعودية.. رامز جلال يصف ضحيته بـ «كوميديان الخليج».. فيديو

قدم رمز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة في برنامج «رامز مجنون رسمي» بانه صاحب الكوميديان الاول في الخليج، يحب الهزرار والمرح، ويحب الدعابة بشكل مستمر.

ووصف الكوميديان حسن عسيري بـ «ضحكة السعودية»، مضيفا : «بعتذر لجمهوري في السعودية والخليج العربي سامحوني لان ده أكل عيشي، لان معايا حسن عسيري في الحلقة دي اكل حراتي غبية وتاريخي شاهد عليا، راحين تجبوا حسن عسيري بعربية كيا ده بيجيب الخضار بعربية فراري».

وتدور فكرة البرنامج على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.





ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.





وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.