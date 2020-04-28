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أخبار البلد

وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:53 م
عبارة نقل العالقين
عبارة نقل العالقين
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حمادة خطاب

أعلنت وزارة النقل في بيان لها اليوم أنه استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى مصر وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم تم تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطن مصرى من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 


وتحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30مساء اليوم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة  بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة.


وأشار البيان إلى أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع  كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير  بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية.

وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل عقدت هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعًا مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل إجراءات الحجر الصحي وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية.


وتم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحي بعدد كافى لنهو إجراءات الفحص الطبي على متن السفينة وتوفير عدد كاف من ضباط الجوازات لإنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة "الحجر الصحى".

وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور
وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور
وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور
وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور
وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور
وزارة النقل: رحلة بحرية لنقل المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي .. صور
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