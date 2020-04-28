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تعليم

بدء امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 باللغة العربية إلكترونيا من المنازل .. اليوم

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 10:31 م
أداء الامتحانات -
أداء الامتحانات - صورة أرشيفية
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ياســـمين بدوي
يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم الاربعاء اول امتحاناتهم الالكترونية التي سيتم تقييمهم على اساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.

حيث يمتحن طلاب الصف الاول الثانوي في مادة اللغة العربية ، وذلك بشكل إلكترونية على منصة الامتحان من المنازل.

ويمكن لطلاب الصف الاول الثانوي ، اداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.
 
ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :


المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا
القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء


 أما المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

وعلى الطالب أن يدخل إلى منصة الامتحان إما عبر أيقونة الاختبار على شاشة التابلت، وإما عبر الضغط على الرابط التالي:

وبعد الدخول على منصة الامتحان، سيكون مطلوبا من الطالب إدخال كود الجلسة أو رمز الشفرة الذي يعرفه من المراقب، ويكون هذا الكود مكونا من 9 أرقام لابد من إدخالها بشكل صحيح، ولابد من إدخال الكود في موعد بداية الامتحان فقط وليس قبل الامتحان، ثم يتم الضغط على زر ابدأ لبدء تحميل الامتحان.

ويكون لكل امتحان الكود الخاص به، ولو تم إدخال كود آخر لن يتمكن الطالب من الدخول على الامتحان.

وتنعقد الامتحانات الالكترونية بنظام الكتاب المفتوح ، حيث تقوم اسئلته على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ ، وتشمل هذه الامتحانات الالكترونية نوعان نم الاسئلة أولهما أسئلة الاختيار من متعدد، وثانيهما الأسئلة المقالية ويمكن للطالب استخدام قلم التابلت في الإجابة عنها.
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