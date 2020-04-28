بدء امتحانات الصف الأول الثانوي 2020 باللغة العربية إلكترونيا من المنازل .. اليوم

يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي اليوم الاربعاء اول امتحاناتهم الالكترونية التي سيتم تقييمهم على اساسها في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020.





حيث يمتحن طلاب الصف الاول الثانوي في مادة اللغة العربية ، وذلك بشكل إلكترونية على منصة الامتحان من المنازل.





ويمكن لطلاب الصف الاول الثانوي ، اداء الامتحان من جهاز التابلت أو أي جهاز كمبيوتر أو محمول متصل بالإنترنت عن طريق الواي فاي أو الشريحة.







المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا

القاهرة

الجيزة

الإسكندرية

أسيوط

كفر الشيخ

قنا

الفيوم

دمياط

الإسماعيلية

أسوان

بورسعيد

شمال سيناء

الوادي الجديد

جنوب سيناء



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أما المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا

الشرقية

الدقهلية

القليوبية

الغربية

المنوفية

البحيرة

المنيا

سوهاج

بني سويف

الأقصر

السويس

البحر الأحمر

مطروح ويتمثل جدول الفترات الزمنية المحددة للدخول على منصة الامتحان لأداء الاختبار حسب المحافظة فيما يلي :المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًاالقاهرةالجيزةالإسكندريةأسيوطكفر الشيخقناالفيومدمياطالإسماعيليةأسوانبورسعيدشمال سيناءالوادي الجديدجنوب سيناءأما المجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًاالشرقيةالدقهليةالقليوبيةالغربيةالمنوفيةالبحيرةالمنياسوهاجبني سويفالأقصرالسويسالبحر الأحمرمطروح

