مسلسل الاختيار الحلقة 5 .. استشهاد محمد عادل إمام فى هجوم إرهابي

عرضت قناة ON E الفضائية، خامس حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

بدأت أحداث الحلقة الثالثة، بذهاب مجموعة أحمد المنسي (أمير كرارة) لإمداد زملائهم بعد تعرضهم لهجمات إرهابية من عناصر مسلحة، وتنشب ملحمة كبيرة بين أفراد الجيش والعناصر التكفيرية، ويحاول فتحي ضابط المجموعة الاخرى (محمد عادل إمام) الإمساك بأحد العناصر المسلحة لكنه يسقط شهيدا برصاص الغدر، ثم يقوم الإرهابي بتفجير نفسه بالحزام الناسف.

ويشعر أحمد المنسي بالغضب بعد سقوط الكثير من الضباط والجنود، شهداءا برصاص الإرهاب، فيقوم بتعزيز الروح المعنوية ورفعها لدى باقي الجنود، ويثبت لهم عظمة دورهم في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أهلهم، وضمان عدم مساس هؤلاء الإرهابيين بهم، وتستمر محاولات معتصمي وقادة الإخوان في ميدان رابعة، بترهيب بقية الشعب ليعود رئيسهم محمد مرسي إلى الحكم مجددا.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار

وتعرض قناة ON المسلسل فى الـ 9 مساء، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل على ON دراما.

ملخص أحداث مسلسل الاختيار

وتدور أحداث المسلسل حول قصة حياة أحمد صابر المنسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.

فريق عمل مسلسل الاختيار

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.