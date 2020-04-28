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فن

أمر غير معتاد.. اختفاء رانيا يوسف فى ظروف غامضة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 11:12 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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أحمد إبراهيم
قررت الفنانة رانيا يوسف الاختفاء فى رمضان عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة "انستجرام وتويتر وفيسبوك" وهو أمر غير معتاد منها وذلك فى ظروف غامضة. 

ويبدو ان رانيا قررت اتخاذ إجازة قصيرة فى رمضان خاصة ان ليس لديها اعمال تشارك بها فى رمضان وكانت اخر تعليقاتها قبل حلول الشهر الكريم منها تهنئة بعيد الفصح المجيد وتعليقا عن الجيش الابيض. 

ويأتى قرار رانيا يوسف عكس ما كانت تقوم به منذ فترة قصيرة حيث كانت تخرج على جمهورها بتعليقات وفيديوهات عبر حسابها على انستجرام وتويتر وفيسبوك.  

يذكر ان رانيا يوسف كان آخر أعمالها فيلم "صندوق الدنيا" والذى عرض منذ فترة قصيرة وقبل قرار اغلاق دور العرض بسبب انتشار فيروس كورونا. 

والفيلم شارك فى بطولته مع رانيا كل من خالد الصاوي وباسم سمرة وصالح عبد الله واحمد كمال وتاليف واخراج عماد البهات.  
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