رسميا .. عودة الحياة في الدوري الإسباني 4 مايو بعد السماح بالتدريبات

وافقت الحكومة الإسبانية على عودة التدريبات لفرق الدوري الإسباني بداية من 4 مايو المقبل، وذلك بعد توقف الحياة الكروية في الليجا بسبب تفشي فيروس الكورونا المستجد حول العالم.









وحسب تقارير صحفية ستعود التدريبات الجماعية للفرق الإسبانية يوم 18 مايو ولكن بإجراءات احترازية، مع تزايد احتمالات استئناف مباريات الليجا خلال شهر يونيو المقبل.









وتم تعليق مباريات الدوري الإسباني منذ 12 مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا.









وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.









ودفع انتشار الفيروس عالميا المسئولين عن الكرة إلى اتخاذ إجراءات احترازية لمنع تفشيه ومنها ما أغضب الكثير من عشاق كرة القدم مثل إيقاف الدوريات الكبرى في أوروبا وإيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.