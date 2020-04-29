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محافظ البحر الأحمر يكشف كواليس وضع 150 مصريا قادمين من السعودية تحت الحجر الصحي

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:03 ص
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر إن استقبال العائدين من الخارج والبالغ عددهم 150 فردا، كان تكليفا من الرئيس السيسي مردفا « دا واجب عليّ وشرف لي، وسعادة شخصية بالتواجد في استقبالهم».
 

وأكد حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،  انه كان يتابع عودة العالقين مع رئيس مجلس الوزراء؛ لافتا الى أن العالقين يحظون بإقامة كاملة على نفقة محافظة البحر الأحمر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ويقيمون في سكن طالبات كلية التربية ، والغرف مفردة وتم التنسيق مع مديرية الأمن لتأمين المكان.


وأوضح  أن هناك نحو 1000 مواطن موجودون تحت الحجر الصحي في المحافظة والرحلات القادمة من الخارج مستمرة حتى منتصف مايو المقبل.


ومن جانبه عرض موسى فيديو حصريا لمصريين عائدين من المملكة العربية السعودية بعدما توجهوا باستغاثة للرئيس السيسي وأمر بعودتهم، مرددا« بلد محترمة وولادها في عينيها».


وتابع موسى، «أولاد مصر يرجعوا وعادوا اليوم إلى ميناء سفاجا وكان في انتظارهم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر».


ووجه موسى التحية للواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر على مجهوداته الكبيرة في استقبال العائدين من الخارج قائلا «بشكرك نيابة عن كل المصريين».
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