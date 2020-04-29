رغم كورونا والعقوبات.. ارتفاع صادرات النفط الإيراني

كشفت مصادر تتبع ناقلات الشحن أن صادرات إيران النفطية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والذي أضر بمبيعات النفط في العالم بسبب نقص الطلب والمخزونات.





وبحسب إذاعة "راديو فردا"، قالت مصادر تتبع الناقلات إن صادرات إيران من النفط إلى سوريا زادت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة ، وحاليا وصلت عدة شحنات إلى ميناء بني ياس في سوريا.





وأضافت أن عدة سفن إيرانية وصلت بالقرب من ميناء في سوريا وأفادت هيئة المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (ميس) أن هذه الناقلات تحمل 6.8 مليون برميل من النفط.





ومنذ فرض العقوبات الأمريكية الكاملة على إيران في مايو 2019 ، تتلقى سوريا في المتوسط ​​حوالي 2 مليون برميل من الخام شهريًا من إيران، ويتم الآن تسليم أكثر من ثلاث أضعاف ذلك في وقت واحد.





وخفصت الصين، أكبر عميل للنفط الإيراني، في يناير وفبراير، وارداتها، ومع وصول هذه البضائع الكبيرة إلى سوريا، أصبحت أكبر مستورد للنفط من إيران.





ويمكن أن يكون هناك عدة أسباب لحدوث ذلك. مخزونات النفط الزائدة في خضم العقوبات وفائض النفط العالمي يجبر إيران على شحن النفط وربما تخزينه في بلد صديق. سبب آخر هو أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وحزب الله اللبناني يمكن أن يكونا قنوات لبيع النفط في السوق السوداء. أحد الأماكن التي يمكن لحزب الله أن ينجح فيها هو لبنان لما له من نفوذ على الحكومة.





على الرغم من أن تحميل الخام الإيراني لا يزال منخفضًا وفقًا لشركات المراقبة، إلا أن الجمارك الصينية أبلغت عن زيادة كبيرة في واردات النفط الإيراني في مارس، لتصل إلى 608 آلاف برميل يوميًا.





يمكن أن يكون النفط الإضافي المسجل من قبل الجمارك الصينية من حوالي 20 مليون برميل مخزنة في الصين أو من ناقلات إيرانية تطفو في أعالي البحار محملة بنفط غير مباع.





ومع انحسار وباء فيروس كورنا في الصين، تزداد الأنشطة الاقتصادية في البلاد وكذلك الطلب على النفط.





يقدر صندوق النقد الدولي أن إيران قد تكون قادرة على تصدير 340 ألف برميل يوميًا في عام 2020، وهو رقم لا يزال بعيد كل البعد عن ذروة مبيعات النفط الإيرانية بواقع 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات الأمريكية. سيؤدي ذلك إلى عجز في الميزانية بمليارات الدولارات والمزيد من النقص في العملات الأجنبية.



