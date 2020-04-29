بعد حلقة الاختيار.. فنانون يدعمون محمد إمام.. ومتابعون: حلقة بمليون مسلسل

أثارت صورة محمد إمام التي نشرها عبر حسابه على إنستجرام من كواليس مسلسل " الاختيار" ضجة كبير على السوشيال ميديا و قام بتداولها الكثير من الرواد و انهالت التعليقات عليه بالاعجاب بمشهده فى المسلسل، حيث جسَّد دور ضابط فى سلاح الصاعقة.





ونشر محمد إمام صورته وعلق عليها: "انا لو مت قول لأمي ابنك مات راجل { رحم الله شهداء الوطن } 🇪🇬 #الاختيار"





وعلق كثير من الفنانين على الصورة، فكتب محمد اسامة " اوس اوس": " الله اكبر عليك من المشاهد الصعبة والمؤثرة بجد وربنا يرحم كل الابطال يااااارب".





وعلَّق مصطفى بسيط: " برافوووووووو برافووووووووو اداء عالى ايه اجمال ده.. ربنا يرحم كل شهداء الوطن الابطال".





بينما اكتفت فيفي عبده بتسجيل الاعجاب بالمشهد.





فيما جاءت تعليقات متابعيه كالاتى:





بجد كنت جامد جداااا اه زعلنا عليك بس بجد بجد انا فخورة اني واحدة من فانز محمد امام اللي مثل دور شهيد من شهداء بلدي





والله صعبت عليا لما مت يا شهيد وخصوصا جملت لو مت قول لامي ابنك مات شهيد





كدة تقطع قلبنا حلقة عظيمة بجد





شااابو محمد بجد فخورة بيك





حلقة بمليون مسلسل





ويعرض حاليا مسلسل الاختيار، ويجسد خلاله الفنان أمير كرارة دور الشهيد الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 102 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017 بسيناء.



