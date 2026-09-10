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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القاهرة ضمن أفضل 100 تجمع للابتكار في العالم لعام 2026.. عبد الله نور الدين يوضح أهمية التصنيف

القاهرة
القاهرة
شيماء جمال

قال الدكتور عبد الله نور الدين، عضو لجنة حماية الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا، إن دخول القاهرة قائمة أفضل 100 تجمع للابتكار في العالم لعام 2026 خبر متميز جدًا، ويعكس المجهود الذي تبذله الدولة المصرية في هذا الملف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" عند إعداد هذا التصنيف لا تنظر إلى عام واحد فقط، وإنما تضع في الحسبان آخر 5 سنوات، موضحًا أن دخول القاهرة القائمة يعكس المجهود الذي بذلته الدولة المصرية في ملف الملكية الفكرية.


وأشار إلى أن مصر بدأت بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتي تم إعدادها تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وترتب عليها وضع خارطة طريق للملكية الفكرية في مصر، موضحًا أن الابتكار جزء من الملكية الفكرية.


وأوضح أن الدولة أنشأت في عام 2023 الجهاز المصري للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، وتم تشكيل الجهاز وبدأ بالفعل في العمل، مؤكدًا أن هناك خطوات جادة في رعاية وحماية الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.


ولفت إلى أن مصر تصدرت الدول الأفريقية، وكانت الدولة الأفريقية الوحيدة الواردة في هذا التصنيف، مؤكدًا أن الأمر لا يجب النظر إليه باعتباره احتفالًا فقط، وإنما يضع مسؤولية كبيرة، قائلًا: "هو رسالة فخر ولكنها في الوقت ذاته رسالة مسؤولية".

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