أهم طبق في رمضان.. فوائد تناول السلطة على الإفطار

بعد ساعات الصيام الطويلة، يحتاج الجسم إلى التغذية السليمة خلال شهر رمضان وحصوله على أكلات تمنحه عناصر غذائية مختلفة واالابتعاد عن الأكلات الضارة والإفراط في الحلويات في رمضان .
ومن أهم الأطباق اليومية التي يجب أن نتناولها في رمضان هو طبق السلطة الخضراء، فهي صحية لكافة أعضاء الجسم نظرًا لاحتوائها على أنواع عديدة من الخضروات المفيدة التي تعد كنزا للفيتامينات والمعادن .
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وإليك أبرز فوائد تناول السلطة يوميًا في رمضان :
1- السلطة تسهل عملية الهضم لأنها مصدر غني بالألياف
2- تقوي الجهاز المناعي للجسم نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد
3- مفيدة لمرضى السكر وخاصة من النوع 2 حيث تنظم مستويات السكر في الدم
4- تحتوي السلطة على نسبة عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات لانها تضمن الطماطم والخيار والخس والفلفل
5- تحتوي على مواد مضادة للاكسدة تحميك من أنواع مختلفة من السرطان
6- مهمة في تحسين النظر لانها تحتوي على البيتا كاروتين وهي مادة مهمة لصحة العين .
7- السلطة غنية بالألياف فتحميك من الإمساك
8- السلطة تمد جسمك بالماء الذي فقده خلال الصيام لأنها غنية بالألياف .