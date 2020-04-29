أهم طبق في رمضان.. فوائد تناول السلطة على الإفطار

بعد ساعات الصيام الطويلة، يحتاج الجسم إلى التغذية السليمة خلال شهر رمضان وحصوله على أكلات تمنحه عناصر غذائية مختلفة واالابتعاد عن الأكلات الضارة والإفراط في الحلويات في رمضان .





ومن أهم الأطباق اليومية التي يجب أن نتناولها في رمضان هو طبق السلطة الخضراء، فهي صحية لكافة أعضاء الجسم نظرًا لاحتوائها على أنواع عديدة من الخضروات المفيدة التي تعد كنزا للفيتامينات والمعادن .





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وإليك أبرز فوائد تناول السلطة يوميًا في رمضان :









1- السلطة تسهل عملية الهضم لأنها مصدر غني بالألياف