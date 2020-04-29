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أخبار العالم

ترامب يدرس إجراء فحص كورونا للقادمين عبر الرحلات الجوية

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:30 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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رحيم يسري
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته تدرس مطالبة المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة عبر الرحلات الجوية بإجراء اختبار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك للمساعدة في وقف انشار الوباء.

وأضاف ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض أن إدارته ستفعل ذلك على الرحلات الدولية القادمة من مناطق بها تفشي كبير لفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وأوضح ترامب أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار، قائلا "ربما يكون مزيج من الاثنين"، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه قريبا جدا.

وأشار ترامب إلى أنه سيتم إجراء فحص للحرارة واختبار فيروس كورونا، وذلك للركاب على متن الطائرة وقبل النزول منها.

وفرضت إدارة ترامب قيودا على السفر إلى أوروبا والصين في ظل انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" بين الأمريكيين، حيث بلغت الوفيات ما يقرب من 60 ألف في الولايات المتحدة، فيما تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة عتبة المليون شخص.
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