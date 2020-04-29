ترامب يدرس إجراء فحص كورونا للقادمين عبر الرحلات الجوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن إدارته تدرس مطالبة المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة عبر الرحلات الجوية بإجراء اختبار فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك للمساعدة في وقف انشار الوباء.





وأضاف ترامب خلال اجتماع في البيت الأبيض أن إدارته ستفعل ذلك على الرحلات الدولية القادمة من مناطق بها تفشي كبير لفيروس كورونا، وفقا لصحيفة "الجارديان".





وأوضح ترامب أنه لم يتحدد بعد ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية أو شركات الطيران ستجري الاختبار، قائلا "ربما يكون مزيج من الاثنين"، مضيفا أن القرار سيتم اتخاذه قريبا جدا.





وأشار ترامب إلى أنه سيتم إجراء فحص للحرارة واختبار فيروس كورونا، وذلك للركاب على متن الطائرة وقبل النزول منها.



