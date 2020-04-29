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أخبار العالم

وفاة كيم وتولي شقيقته.. ماذا يدور داخل الحزب الحاكم في كوريا الشمالية؟

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 07:27 ص
كيم جونج اون زعيم
كيم جونج اون زعيم كوريا الشمالية وشقيقته
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رحيم يسري
حالة من القلق سيطرت على المسؤولين بكوريا الشمالية في ظل اختفاء الزعيم كيم جونج أون، وسط تكهنات متضاربة حول حالته الصحية، حيث حاصرت شائعات الوفاة الزعيم القوي منذ آخر ظهور له في 11 أبريل الجاري.

تشير التقارير إلى أن مسؤولي حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية ومسؤولي الحكومة، قلقين من أن الزعيم الكوري قد يعاني من مشاكل صحية بالفعل، وفقا لموقع "دايلي ان كي".

ينقل الموقع عن مصدر في العاصمة بيونج يانج قوله إن الكوادر رفيعة المستوى وكبار رجال الأعمال والأثرياء في كوريا الشمالية يجدون اختفاء الزعيم كيم أمرا غريبا، ويتسائلون عما اذا كان يعاني من مخاطر صحية.

وأضاف المصدر "هناك الآن أشخاص يعتقدون أن اختفاء كيم ناتج عن مشكلة صحية ويخبرون بعضهم البعض أنهم سمعوا أنه تلقى نوعًا من العلاج الطبي"، حيث تتزايد التكهنات بين المسؤولين الكوريين من ان اختفاء الزعيم قد يكون بسبب مرض القلب أو المفصل، حيث يتذكرون اختفاء كيم لمدة 40 يوما في 2014 ثم ظهر فجأة يمشي بعكاز.

وأكد المصدر أن العديد من مسؤولي الحزب ورجال الأعمال والمسؤولين عن التجارة على دراية بالشائعات الأخيرة حول وفاة كيم، لكنهم يرون أنه من غير المحتمل أن يكون كيم قد مات، بل يعتقدون أنه يتلقى العلاج الطبي في مكان ما.

ويوضح أن المسؤولين يعتقدون أنه  لو مات كيم لكانوا قد تلقوا إشعارًا خلال يومين أو ثلاثة أيام من اختفائه، لكن نظرا إلى مرور العديد من الأيام منذ اختفاء كيم عن المشهد ، فإنهم يشككون في الشائعات التي تدعي أن الزعيم الكوري الشمالي قد مات.

وتشير الصحيفة نقلا عن مصدرها في بيونج يانج أن المسؤولين لا يعرفون حقا الكثير عن صحة كيم، لكن بعض الكوادر والمقربين يتسائلون عن فشل الأطباء في الاعتناء بالزعيم بشكل صحيح اذا كانت صحته سيئة كما يقال.

وعن احتمالية تولي الشقيقة الصغرى للزعيم الكوري الحكم، استبعد المصدر توليها زمام الأمور قائلا إنها لا تعتبر خليفة حقيقيا لكيم جونج أون، مؤكدا أن الناس لن يقبلوا حتى بتوليها السطة وقد تعتبر "إهانة" للشعب.

وتسبب غياب كيم عن حضور احتفال وطني يوم 15 ابريل، وهو يوم الشمس الموافق ميلاد مؤسس الدولة كيم ايل سونج، في حالة من الصدمة والارتباك لدى كثير من الناس في بيونج يانج، إذ أن تلك المرة هي الأولى التي يغيب فيها عن الاحتفالية منذ 2012. 
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