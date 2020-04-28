نيويورك بوست: هذا الرجل قد يخلف كيم جونغ أون في رئاسة كوريا الشمالية

على الرغم من التكهنات بأن أخت كيم جونغ أون وأقرب المقربين منه، كيم يو جونغ ، قد تكون التالية في الطابور لتولي قيادة كوريا الشمالية، بعد الأنباء المتضاربة بشأن الحالة الصحية لأخيها، ظهر عم الزعيم الكوري الشمالي، كيم بيونغ إيل، أيضًا كخليفة محتمل لتولي القيادة في الدولة المثيرة للجدل.





وبحسب صحيفة "نيويورك بوست، فإن الراجل البالغ من العمر 65 عامًا هو آخر ناجٍ معروف لمؤسس مملكة هيرميت، كيم إيل سونغ، الذي غاب عنه حفيده في عيد ميلاده العاشر في 15 أبريل، مما أثار شائعات واسعة النطاق حول مصيره.





وتابعت الصحيفة: "في السبعينيات، تم تخطي كيم بيونغ إيل من قبل أخيه غير الشقيق، كيم جونغ الثاني، الذي تولى مقاليد النظام في الدولة في الفترة من عام 1994 وحكم حتى عام 2011.

أنهى كيم بيونغ إيل المتعصب قضاء حوالي 40 عامًا كدبلوماسي لبلاده في المجر وبلغاريا وفنلندا وبولندا وجمهورية التشيك قبل أن يعود إلى بلاده العام الماضي.

و يعتقد بعض مراقبي كوريا الشمالية الآن أنه قد ينجذب إلى كيم يو جونغ للسيطرة، ويرجع ذلك أساسًا إلى جنسه في المجتمع الذي يسيطر عليه الذكور.





وقال ثاي يونج هو ، الذي كان نائب سفير كوريا الشمالية لدى المملكة المتحدة قبل انشقاقه إلى الجنوب في عام 2016 ، إن القادة في بيونغ يانغ سيترددون على الأرجح في تسليم السلطة إلى شقيقة كيم جونغ أون الأصغر. وأضاف: "المشكلة هي أن كوريا الشمالية بقيادة كيم يو جونغ من غير المرجح أن تكون مستقرة" ، وأضاف أن القيادة الجماعية معها كرئيسة قد تكون كارثة. وتابع: "لتفادي ذلك ، سيحاول البعض في القيادة إعادة كيم بيونغ إيل، إلى مركز السلطة".





ويعتقد آخرون أن كيم بيونغ إيل لديه فرصة، وقال كيم بيونغ كي، عضو لجنة المخابرات بالبرلمان الكوري الجنوبي، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد إنه لا يوجد ما يشير إلى أن كيم بيونغ إيل قد يكون الخليفة. وأضاف: "أنا أضحك من هذه النظريات".





وأشارت الصحيفة إلى أنه عندما تولى كيم جونغ أون السلطة في عام 2011 ، قام بالتطهير ، وأعدم عمه جانغ سونغ تايك، ويعتقد أنه أمر باغتيال أخيه غير الشقيق المنفي، كيم جونغ نام ، في ماليزيا.





وتشير وكالة بلومبرج إلى أن حقيقة بقاء كيم بيونغ إيل سالما إلى اليوم قد توحي بأن كيم جونغ أون لم يره أبدًا خصمًا موثوقًا به.



