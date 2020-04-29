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فن

مسلسل جمع سالم الحلقة 6.. زينة تتهم محمد عادل بالنصب وتعود للإدمان

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جمع سالم تمكن الشيخ يوسف " محمد يوسف" من الوصول لمنزل شقيقته مريم " زينة"، وعندما يتلقي بوالدة مريم بالتنبي " دلال عبد العزيز" وتفقد الوعي. 

وعندما تصل مريم إلى منزل وتجد يوسف تٍسأله عن هويته ويقول لها إنه شقيقها ويعطيها البطاقة الشخصية لكي تتأكد إلا أنها لم تتقبل الأمر وتطرده وتتهمه بالنصب. 

وبسبب هذا الموقف تتعرض مريم لحالة هيسترية وهو ما يدفعها لطلب حقن مجددا لكي تتعاطى المخدرات من الممرض. 

وفي نفس الوقت تحاول سارة أن توطد علاقة شريف خطيب كريمة " ريم البارودي" بمريم بسبب رغبتها أن يرتبطا وينفصل شريف عن كريمة لأنها  لم تراهمامناسبين. 

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