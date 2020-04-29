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أخبار البلد

مجلس الوزراء يقر إنشاء فرعين لـ هيئة تنمية الصعيد .. اقرأ التفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:55 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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صدى البلد
أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى قرار إدارى رقم 39 لسنة 2020 نصت مادته الأولى على إنشاء فرعى الهيئة العامة لتنمية الصعيد بمحافظتى المنيا والفيوم للإسراع بالتنمية الشاملة بالمحافظتين وفقا ماجاء بقانون إنشاء الهيئة رقم 157 لسنة 2018 وتعديلاته ولائحته التنفيذية وذلك من خلال المشروعات التنموية بالنطاق الجغرافي لمحافظتي المنيا و الفيوم والقري والتجمعات السكانية التابعة لهما .

جاء ذلك وفقا لما نشرتة الجريدة الرسمية اليوم .

ونصت المادة الثانية من القرار أن مهام فرع هيئة تنمية الصعيد يتضمن إمداد رئاسة الهيئة بالمعلومات التفصيليلة عن الموارد المتاحة على مستوى المحافظة مقسمة حسب نوع المورد والتقسيم الإدارى المتواجد به بالاضافة الى إمداد الهيئة بتحديث دورى للمشروعات المتعثرة بالمحافظة ، المشاركة مع مجموعات العمل برئاسة الهيئة لدراسة الوضع الراهن لكل مشروع مقترح مشاركة الهيئة باستكماله أو تطويره أو إنشائه ومدى جدوى هذه المشاركة .

وشملت المادة الثانية تقديم الدعم الفني للمشروعات المنوط بالهيئة تنفيذها فى كافة المجالات بالتنسيق مع رئاسة الهيئة بالاضافة الى متابعة وتقييم أداء المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات المنفذة والجاري تشغيلها وتقدير تقارير شهرية لمعدلات الاداء والانجازات بتلك المشروعات.
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