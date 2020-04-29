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رياضة

وائل جمعة يستعيد ذكريات الأهلي مع مانويل جوزيه

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:53 م
الجيل الذهبي للأهلي
الجيل الذهبي للأهلي
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القسم الرياضي
استعاد وائل جمعة مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكريات المارد الأحمر، مع البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق والتاريخي للنادي.

ونشر جمعة صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، رفقة الجيل الذهبي للأهلي.

وعلق جمعة على الصورة قائلًا: " 55 مباراة في الدوري بدون هزيمة مع مانويل جوزيه بموسم 2005/2004".

وأضاف: "شيء كبير يا عمري.. الأهلي".

وتوج الأهلي في موسم 2004\2005 بلقبه الثلاثين، بدون أن يتلق أي هزيمة.
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