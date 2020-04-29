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أخبار العالم

البحرين: 58 إصابة كورونا جديدة وتعافي 60 حالة

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 12:52 م
البحرين: 58 إصابة
البحرين: 58 إصابة كورونا جديدة وتعافي 60 حالة
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سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة البحرينية اليوم الأربعاء عن تعافي 60 حالة كورونا.

وسجلت البحرين 58 حالة إصابة كورونا جديدة منها 50 حالة لعمالة وافدة و7 حالات لمخالطين وحالة لمواطن قادم من الخارج ضمن خطة الإجلاء. 

وفي سياق منفصل وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية نقلا عن "المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها " أن عدد من ظهرت نتائج اختباراتهم للفيروس " إيجابية " بعد تماثلهم للشفاء في البلاد بلغ 277 شخصا.

وأفادت "اللجنة السريرية المركزية للتحكم في الأمراض الناشئة " بأنه لم يتم العثور على الفيروس حيا في هذه الحالات، مما يدحض النظريات القائلة إن الفيروس يُعاد تنشيطه أو التعرض للعدوى مرة أخرى.

وأوضحت اللجنة أن النتائج ظهرت "إيجابية " لأن بقايا الفيروس ظلت في أجسادهم وظهرت في الاختبار.

يذكر أن كوريا الجنوبية تستخدم حاليا اختبار تفاعل سلسلة "البوليميراز للنسخ العكسي " (بي سي آر) لتشخيص الإصابة بكورونا ، ويعمل هذا الاختبار على إيجاد المعلومات الجينية للفيروس ، أو الحمض النووي للفيروس في العينة المأخوذة من المريض.
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