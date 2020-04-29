بريطانيا: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا فى مستشفيات إنجلترا إلى 19 ألفا و301 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية وفاة أكثر من 20 ألف شخص بسبب فيروس كورونا المستجد في مستشفيات بريطانيا.





وأظهرت أحدث الأرقام ما مجموعه 20319 حالة وفاة في البلاد، بزيادة قدرها 813 حالة خلال أربع وعشرين ساعة.





وفي الشهر الماضي، قال ستيفن بويس، المدير الطبي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بإنجلترا، إنه إذا بقي العدد الإجمالي للوفيات تحت 20 ألفا سيكون ذلك نتيجة جيدة.





واستغرق الأمر 51 يوما، منذ الإعلان عن أول حالة وفاة في بريطانيا جراء الوباء، وصولا إلى هذا الرقم الضخم.





يذكر أن أرقام الحكومة البريطانية لا تأخذ في الاعتبار الوفيات، التي تحدث في دور الرعاية، أو في المنازل أو في أي مكان آخر في المجتمع. ويتم رصد تلك الوفيات بشكل منفصل من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية، استنادا إلى شهادات الوفاة، ويجري الإعلان عن حصيلتها أسبوعيا كل يوم ثلاثاء.