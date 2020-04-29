قطعت قلبي وكسرت ظهري؟.. رثاء أب لابنه بعد أن اغتالته كورونا في المهجر

عرضت فضائية "الحدث"، تقريرا عن قصة الجراح السوداني مهند الضاوي.. اغتاله كورونا في المهجر وحرم والده من وداعه.

ففي زمن الوباء هناك معارك رابحة وأخرى خاسرة ويبقى فراق الأحبة أقسى المعارك وأشدها ألمًا خصوصًا مع تقطع السبل وتعذر السفر.

قصة مهند الطبيب السوداني الشاب تروى بدموع والده الجراح الكبير الضاوي أنور الطيب الذي فقد ابنه الكبير مبكرًا وحزن عليه منفردًا دون مواساة ولا عزاء ولا حتى وداع.

القصة بدأت عندما شعر مهند في أواخر مارس الماضي بأعراض كورونا فعزل نفسه ذاتيا، ورغم أن عمره يبلغ 36 عاما فقد خسر معركته مع الفيروس في أواخر أبريل، وعندما جاء الخبر إلى أبيه كان يخوض معركة إنقاذ شابين من حادث أليم في أحد المستشفيات بالسعودية.

يقول الأب عن هذه اللحظة في خطابه الذي نعى به ابنه النابض بالحيوية "كنت في المستشفى لإسعاف مصابي حادث هما ابنان لصديق، رن جوالي والاتصال كان من أيرلندا، لم أستطع الرد عليه، لكن الهاتف لم يتوقف، ولأن مهند ما زال يعاني من الأعراض، وجدت فرصة من بين زحمة الانشغال بإسعاف المصابين لأتلقى المكالمة ويا لهول ما تلقيت، تنمّل جسدي ولم أدرك لحظتها هل أنا إنسان أم آلة، فأمامي أرواح آدمية على المحك، ينبغي إن بقي معي عقل أن يكون لها، لكن ضاع الزمن، لم أدرك كم من الوقت مضى، أكملت إسعاف المصابين (وتلك يا سادتي هي حياة الطبيب، لا يهم إن كان مريضًا أو حزينًا أو مفجوعًا، فأمامه واجب عليه أن يؤديه".

ثم نهي خطابه بتلك الجمل التي توجع القلب:

مالك يا مهند قطعت قلبي وكسرت ظهري؟

مالك يا مهند تركت لي أيامًا وددت فيها أن أغمض عيني ولا أفتحهما مرة أخرى فلا سبيل للقياك غير ذات الدرب.

ولا أقول إلا "إنا لله وإنا إليه راجعون"، رحمك ربي رحمة واسعة يا مهند ورضي عليك.. فوق رضائنا عليك وبلا حدود.