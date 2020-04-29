مقترح برلمانى لوقف بناء دور العبادة لمدة 5 سنوات لهذا السبب

كشف النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمه اقتراحا برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وقف إنشاء دور العبادة "المساجد والكنائس" بشكل مؤقت لمدة 5 سنوات، وتوجيه التبرعات لبناء مدارس ومستشفيات.
وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بهذا الاقتراح على اعتبار أن قطاع الصحة والتعليم يعتبران وجهان للتنمية فى مصر، خاصة فى ظل وجود عجز شديد فى المدارس بمصر، بالإضافة إلى وجود أزمة فى الصحة وظهر ذلك من خلال عدم استعداد المستشفيات لأزمة فيروس كورونا.
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن إقتراحه سيكون مثير للجدل فى المجتمع ، ولكنه سيكون أيضا قابل للدراسة، وسيتقبل كل الآراء بشأنه مؤيدة أو معارضة، مؤكدا أنه سيتفق مع ما سيتم الاتفاق عليه بين النواب على مقترحه.
ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.
ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.
وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.