AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مقترح برلمانى لوقف بناء دور العبادة لمدة 5 سنوات لهذا السبب

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 03:18 م
دور العبادة
دور العبادة
Advertisements
معتز الخصوصى
كشف النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمه اقتراحا برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وقف إنشاء دور العبادة "المساجد والكنائس" بشكل مؤقت لمدة 5 سنوات، وتوجيه التبرعات لبناء مدارس ومستشفيات.

وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بهذا الاقتراح على اعتبار أن قطاع الصحة والتعليم يعتبران وجهان للتنمية فى مصر، خاصة فى ظل وجود عجز شديد فى المدارس بمصر، بالإضافة إلى وجود أزمة فى الصحة وظهر ذلك من خلال عدم استعداد المستشفيات لأزمة فيروس كورونا.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن إقتراحه سيكون مثير للجدل فى المجتمع ، ولكنه سيكون أيضا قابل للدراسة، وسيتقبل كل الآراء بشأنه مؤيدة أو معارضة، مؤكدا أنه سيتفق مع ما سيتم الاتفاق عليه بين النواب على مقترحه.

ورفع الدكتور على عبد العال، الجلسة العامة للبرلمان، يوم الأربعاء الماضى، التى استمرت أكثر من ٦ ساعات متواصلة، على أن يعاود عقد جلساته العامة ٣ مايو المقبل.

ووافق المجلس خلال جلسته على ٩ مشروعات قوانين بشكل نهائى، ومشروعى قانون فى مجموعهما.

وضمت قائمة الـ ٩ قوانين، مشروع قانون مقدم من الحكومة ببعض الإجراءات المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، ومشروع قانون بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/4/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار البرلمان.. مطالب بزيادة منحة العمالة لـ 700 جنيه.. ومفاجأة بشأن منح الفلاح قروضا ميسرة بـ 5%.. وموعد صرف العلاوات الخمس

عبدالعال للنواب: الزموا المنازل ولا تأتوا إلى البرلمان حال ارتفاع درجة حرارتكم

بعد 6 ساعات متواصلة.. رفع جلسة النواب لـ 3 مايو عقب إقرار 9 قوانين

صحة البرلمان: تعديلات قانون التجارب السريرية على أولويات مجلس النواب الفترة القادمة

نائب: عرض تعديلات قانوني نقابة التمريض والعلاج الطبيعي على مجلس النواب قريبا

برلماني: مناقشة موازنة وزارة الصحة 2020-2021 خلال الاجتماعات المقبلة

ترشيحاتنا

كواشف حرارة وغرف عزل بالمؤسسات.. تعرف على خطة الحكومة لـ التعايش مع فيروس كورونا

السعودية تزف بشرى سارة عن عودة الطواف فى الكعبة خلال أيام

تصدرت التريند بسبب عملية تجميل.. العمر الحقيقى لـ حلا شيحة وأبرز تصريحاتها بعد خلع الحجاب

رئيس الوزراء: السبت المقبل إجازة عيد العمال بدلا من الجمعة

أخبار الرياضة | مرتضى منصور يفتح النار في أكثر من جبهة.. علي معلول يكشف حقيقة تقاضيه 3 ملايين دولار من رامز مجنون رسمي

حسام حسن ينقلب على الأهلى ويغازل الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تدمر الطلاء كليا.. احذر غسيل السيارة بنفسك

حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

صور تؤكد خبر حمل جيجي حديد في طفلها الأول من زين مالك