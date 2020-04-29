مقترح برلمانى لوقف بناء دور العبادة لمدة 5 سنوات لهذا السبب

كشف النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن تقديمه اقتراحا برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان بشأن وقف إنشاء دور العبادة "المساجد والكنائس" بشكل مؤقت لمدة 5 سنوات، وتوجيه التبرعات لبناء مدارس ومستشفيات.





وأكد الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تقدم بهذا الاقتراح على اعتبار أن قطاع الصحة والتعليم يعتبران وجهان للتنمية فى مصر، خاصة فى ظل وجود عجز شديد فى المدارس بمصر، بالإضافة إلى وجود أزمة فى الصحة وظهر ذلك من خلال عدم استعداد المستشفيات لأزمة فيروس كورونا.





وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن إقتراحه سيكون مثير للجدل فى المجتمع ، ولكنه سيكون أيضا قابل للدراسة، وسيتقبل كل الآراء بشأنه مؤيدة أو معارضة، مؤكدا أنه سيتفق مع ما سيتم الاتفاق عليه بين النواب على مقترحه.



