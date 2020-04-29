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أخبار البلد

مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون يخدم العاملين المدنيين بالدولة.. تفاصيل

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 01:49 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا كمنفعة عامة لاستخدامها كجبانات مسلمين، الأولى بمساحة 24.96 فدان تعادل 104893م2 بناحية قرية خزام، مركز قوص، والثانية بمساحة 20.14 فدان تعادل 84626م2 بناحية حاجر طوخ، مركز نقادة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن المُلحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.

ونص مشروع القرار على أن يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ5% من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة سنويًا بـ1% لمدة خمس سنوات، إذا كان ممن تقتضي مصلحة العمل إقامته فيها، وبما لا يجاوز 15% من كامل الأجر الشهري ليبدأ بـ 5% من هذا الأجر، على أن تتم الزيادة السنوية بـ 2% لمدة خمس سنوات، إذا كان مرخصًا له بالسكن بها. 

وسوف يتم تحويل مشروع قرار رئيس الجمهورية إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
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