اطمنوا وإحنا بنفتخر بيكو.. رسالة وزير القوى العاملة للعمال في زمن الكورونا

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يهنئ كل الامة الاسلامية بمناسبة شهر رمضان المعظم، وكل عمال مصر بعيد العمال الموافق 1 مايو الجمعة القادمة، معقبًا: "طول عمرنا سعداء بعمال مصر".

وتابع الوزير محمد سعفان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة المحور، أن عيد العمال مناسبة للتباهي بكل العمال سواء في مصر أو في العالم، مؤكدًا على ان هناك دور كبير للعاملين في تلك الفترة التي تمر بها البلاد من مواجهة أزمة فيروس كورونا.

ووجه وزير القوى العاملة، كل التحية والتقدير للجيش الأبيض على كل ما يبذلوه من جهود وعلى صمودهم ومقاومتهم لهذا الفيروس، وموفقين في كل ما يبذلونه وان يرفع الله البلاء عن كل العالم.

وأضاف الوزير محمد سعفان ان ما حدث خلال داخل الدولة المصرية خلال الاربع سنوات الماضية أكد على ان الدولة قادرة على تخطي كل التحديات، وان بمجرد الانتهاء من هذا الوباء سيعود كل شئ كما كان بما فيهم عجلة التنمية.

وأكد في رسالة الى عمال مصر "اطمنوا"، والدولة داعمة لكم الى ما لا نهاية، وأن الدولة تنتظر تعويض ما فاتنا في هذه الشهور، لإثبات للعالم كله ان مصر قادرة على تجاوز الصعاب والمحن.