وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بعيد العمال: يجب تضافر الجهود لإدراك النجاح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لمحمد سعفان "وزير القوى العاملة " بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال.









وجاء بالبرقية: «بمشاعر تفيض إعزازًا وتقديرًا.. وبعقول تدرك قيمة العمل المشترك وأهمية تضافر الجهود لإدراك النجاح ودفع المسيرة الوطنية للمزيد من التقدم والإرتقاء.. يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات.. سيظل العمل ركيزة جوهرية فى بناء الحضارات الإنسانية التى تقوم على سواعد المخلصين وجهود المتكاتفين من أبناء الوطن.. فتحية لجميع عمال مصر فى يوم عيدهم.. سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعًا للإضطلاع بمسئولياتنا فى تحقيق نهضة أمتنا المصرية.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير».









كما بعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لجبالى المراغى "رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر".





وجاء بالبرقية: «بمناسبة الإحتفال السنوى بعيد العمال يسعدنى أن نبعث لكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات.. راجين من العلى القدير التوفيق والسداد لمسيرتكم المخلصة.. عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية جمعاء.. لقيم الحضارة والتنمية والرخاء.. بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء».