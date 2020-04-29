فلسطين تعلن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في عدد من المدن.





وقالت الصحة الفلسطينية إن بهذه الاصابات يرتفع إجمالي الأعداد المسجلة من المصابين بالفيروس إلى 507 إصابة.





وقالت شركة جلعاد ساينس الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن علاجها، ريمديسيفير، نجح في تجربة حاسمة له لعلاج فيروس كورونا المستجد.





وقالت الشركة الأمريكية وفق ما نقلته صحيفة "بيزنس إنسايدر" إنها لا تزال تجري اختبارات سريرية على الدواء المضاد للفيروسات.





وتابعت الشركة أن العقار أثبت نجاحه في علاج المرضى في بداية إصابتهم، على عكس المصابين من الحالات الحرجة.





وذكرت جلعاد أن إحدى هذه الدراسات، التي تديرها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، أظهرت فاعلية عمل الأدوية. فيما لم تقدم الشركة بيانات إضافية عن الدواء.