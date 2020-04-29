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أخبار العالم

تركيا تعلن وصولها مرحلة ذروة تفشي كورونا

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 05:14 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلن وزير الصحة التركي  فخر الدين قوجة أن بلاده وصلت مرحلة ذروة تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحسب "أناضول"، قال قوجة إن ما لا يقل عن 7428 عاملا في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بفيروس كورونا، ما يقرب م 6.5% من إجمالي الحالات.

وأضاف قوجه أن معدل وفيات كورونا في العناية المركزة تراجع من 58 إلى 10 %، وانخفض معدل وفيات المصابين الموصولين بأنبوب التنفس من 74 إلى 14%.

إلى ذلك، سجلت تركيا أمس 92 حالة وفاة ووصل الإجمالي إلى 2992 حالة.

كما سجلت  2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل بذلك إجمالي الإصابات في تركيا إلى 114653 حالة.

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