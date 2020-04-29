محمود حافظ يكشف كواليس تحضيره لشخصية العسكري سعد بـ"الاختيار"

كشف الفنان محمود حافظ عن تحضيراته لشخصية العسكري سعد فى مسلسل " الإختيار".

وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد":" أنا لم أدخل الجيش، ولكن يعتبر دخلت حينما اشتركت في الممر، وأنا كممثل أشاهد الناس في الشارع وأخزن تفاصيلهم، وأخرجها حينما أحتاجها في شخصية، والعسكري سعد شخص نقابله كل يوم فالأمر لم يكن صعبا".

وتابع:" وتعبنا كثيرا في هذا العمل ولكن ما دمنا نقدم عملا يترك بصمة مع الجمهور فلا يهمنا ما نقابله من صعوبات، وأنا أتابع ردود فعل الجمهور وهم مبسوطين بما أقدمه سواء كان في الاختيار أو في أعمالي الكوميدية مثل أرض النفاق، وأنا ممثل متنوع وأحب أغير من نفسي.

ويجسد الفنان أمير كرارة شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار" الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.

وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏