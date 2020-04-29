AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا في السويس

الأربعاء 29/أبريل/2020 - 06:05 م
الكشف على فيروس كورونا
الكشف على فيروس كورونا
Advertisements
حسن غنيمة
أعلنت مديرية الصحة بالسويس اليوم الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، من بينهم  حالة إيجابية جديدة و3 حالات مخالطين لمصابين بفيروس كورونا.
وقالت مديرية الصحة في بيان لها، ظهر اليوم ٣ حالات ايجابيه مخالطين لصقاء لحالات ايجابيه سابقه احدى تلك الحالات كانت تخضع للعزل المنزلى والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديريه الصحة الحالات.
وأكدت مديرية الصحة، والمصابين هم،  الحالة (و.ح )والحاله  ( ج.ع ) والحاله  ( م.ح ) وحاله ايجابيه جديده ( ن .ع ) وجارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه للتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين .
وتؤكد مديريه الصحه على اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى .
 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

الصحة العمانية: تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا.. الصحة تعلن نتيجة تحاليل 7 حالات بالسويس

وزيرة الصحة: 70% من حالات كورونا المكتشفة يوميا مخالطين لمصابين

لم تسجل أي إصابة حتى الآن.. 8 حالات اشتباه بـ كورونا في السويس نتائجها سلبية

قطر تسجل 283 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة تعرض خطتها لـ التعايش مع فيروس كورونا

حلويات رمضان.. طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

الدول العربية تشهد نموا اقتصاديا لامس 80% بعد كورونا

أول رد من قناة MBC بعد وقف ظهور رامز جلال على التلفزيون

صور الأقمار الصناعية تكشف مكان وجود زعيم كوريا الشمالية.. "تفاصيل"

تراجع مستمر.. نيويورك تسجل 330 وفاة جديدة بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتكلفة باهظة.. تعرف على سعر وماركة سلسلة ياسمين صبري فى أحدث ظهور لها

وزعوا فوانيس على مصابي كورونا.. أطباء مستشفى العزل بأدوار إنسانية وطبية

وصرف تعويضات لأصحابها.. إزالة 20 منزلا مخالفا على طريق محور راكتا الجديد بالبحيرة