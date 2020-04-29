٤ إصابات جديدة بفيروس كورونا في السويس

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، ظهر اليوم ٣ حالات ايجابيه مخالطين لصقاء لحالات ايجابيه سابقه احدى تلك الحالات كانت تخضع للعزل المنزلى والمتابعة المستمرة من الطب الوقائي بمديريه الصحة الحالات.

وأكدت مديرية الصحة، والمصابين هم، الحالة (و.ح )والحاله ( ج.ع ) والحاله ( م.ح ) وحاله ايجابيه جديده ( ن .ع ) وجارى التنسيق مع وزاره الصحه لتحويل الحالات لمستشفى العزل وجارى استكمال الاجراءات الوقائيه الاحترازيه للتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالات و متابعه المخالطين .

وتؤكد مديريه الصحه على اهميه الالتزام بالاجراءات التى وضعتها الدوله للحد من انتشار الفيروس وهى عدم التواجد بالاماكن المزدحمه وعدم التواجد فى تجمعات واتباع قواعد النظافه العامه من الغسيل المستمر للايدى واداب العطس والسعال وتنظيف الاسطح باستمرار بالمواد المطهره وعدم النزول الا للضروره القصوى .







