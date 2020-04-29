مشروب رمضاني.. طريقة تحضير الخروب في دقائق

مشروب الخروب واحد من أهم المشروبات الرمضانية التي تتواجد على مائدة الطعام في شهر رمضان الكريم، لذلك نقدم لكِ طريقة تحضير مشروب الخروب في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة.
مكونات مشروب الخروب :
- 250 جرام خروب.
- 150 جرام سكر.
- لتر ونصف ماء.
- 1 جرام ملح الليمون.
طريقة تحضير مشروب الخروب :
- احضري وعاء متوسط الحجم على النار.
- ضعي كمية السكر مع الخروب في الوعاء مع التقليب الجيد.
- مع تجانس المكونات ويبدأ السكر في مرحلة الكراميل نضيف الماء الساخن ويترك حتى الغليان.
- بعد مرور 20 دقيقة نضيف ملح الليمون ويصفى جيدًا ويوضع في زجاجة.
مكونات مشروب الخروب :
- 250 جرام خروب.
- 150 جرام سكر.
- لتر ونصف ماء.
- 1 جرام ملح الليمون.
طريقة تحضير مشروب الخروب :
- احضري وعاء متوسط الحجم على النار.
- ضعي كمية السكر مع الخروب في الوعاء مع التقليب الجيد.
- مع تجانس المكونات ويبدأ السكر في مرحلة الكراميل نضيف الماء الساخن ويترك حتى الغليان.
- بعد مرور 20 دقيقة نضيف ملح الليمون ويصفى جيدًا ويوضع في زجاجة.