اتحاد المستثمرين: قرارات البنك المركزى حصنت القطاع الصناعى ضد صدمة كورونا

قال المهندس محمود الشندويلى ، عضو الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين ، إن الاجراءات التى اتخذها البنك المركزى منذ بداية العام الجارى ساهمت فى دعم الصناعة المحلية خاصة قطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة.



وأضاف الشندويلى ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن البنك المركزى سابق بخطوة و اتخذ قرارات هامة قبل ازمة كورونا منها اسقاط ديون المتعثرين و إعادة النظر فى القوائم السلبية فى البنوك و منح قروض بفوائد بسيطة فضلا عن قرار تأجيل اقساط المستحقة دفعها 6 أشهر.



وتابع" أن هذه الاجراءات جعلت القطاع الصناعى قادرا على امتصاص الصدمات الناتجة عن تداعيات انتشار وباء كورونا فيروس ".



وأشار الشنندويلى ،الى أن الحكومة دعمت الصناعة بقراراتها الاخيرة حيث لم تتخد اجراءات على ورق بل حرصت على سرعة تنفيذها فى جميع الجهات الادارية المعنية.



وتتنوع القطاعات الاقتصادية بالمناطق الصناعية بسوهاج وتاتى الصناعات الكيماوية فى المقدمة هذه القطاعات.

