اتحاد الكرة يبحث إمكانية استكمال الدوري الممتاز مع اللجنة الطبية

عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة جلسة مع اللجنة الطبية لدراسة تقييم مخاطر التجمعات الرياضية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك في إطار سعي اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني للوصول لتصور كامل لعودة النشاط الرياضي واستكمال مسابقة الدوري.





وحضر الاجتماع عمرو الجنايني رئيس اللجنة والدكتور جمال محمد علي نائب الرئيس وأعضاء اللجنة الدكتورة سحر عبد الحق والكابتن محمد فضل والدكتور أحمد عبد الله وبحضور الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية والدكتور محمود سعد المدير الفني للاتحاد .





ومن أهم التوصيات التي تم طرحها اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتطهير غرف الملابس وتعقيم كل الأدوات التي يتعامل معها اللاعبون واجراء تحاليل للاعبين بشكل دوري للاطمئنان علي سلامتهم .





ومن المقرر أن يتم رفع هذه التوصيات لوزارة الشباب والرياضة.



