كوفيد وكورونا.. 3 هنود يطلقون أسماء الفيروس المستجد على أبنائهم

يبدو أن ظاهرة تسمية الأطفال حديثي الولادة في زمن كورونا، بأسماء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عادة جديدة لن تتوقف إلا باندثار المرض.
ووفقا لموقع نيو إنديان إكسبريس الهندية، فقد أنجبت سيدة تدعى كولين تابيسا طفلة غير مصابة بكورونا، في مدينة باكولود بوسط الفلبين يوم 13 أبريل الجاري، وقررت هي والأب جون توباس الاحتفال بهذه المناسبة بإطلاق اسم الفيروس على ابنتهم.
وقال الأب توباس صاحب الـ 23 عاما إنه سعيد لولادة طفلته بدون إصابة بفيروس كورونا الذي تسبب في معاناة حول العالم، ولهذا أراد أن يطلق عليها اسم يحل به البركة، فأطلق عليها (كوفيد ماري).
هذه ليست الواقعة الأولى فسبق قبل عدة أسابيع بالهند، أنجبت سيدتين طفلين معافين من فيوس كورونا، فنصحهما الطبيب بتسمية أحدهما كورونا كومار والآخر كورونا كوماري، وقال الطبيب إس إف باشا أنهم نصحهم بتسميتهم باسم الفيروس للمساعدة على خلق الوعي بالمرض وإزالة وصمة العار المتعلقة بالإصابة به.