استشاري عيون: أعراض كورونا تتشابه مع حساسية الربيع .. فيديو

قال وليد مهران، أستاذ طب وجراحة العيون، إن أول من اكتشف فيروس كورونا فى الصين كان طبيب عيون، لافتا إلي أن فيروس كورونا له اعراض عند اصابته للعين، مضيفا اعراض فيروس كورونا فى العين تختلف عن حساسية الربيع قليلا.
وأوضح وليد مهران، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاعراض التى تظهر علي عين المريض المصاب بفيروس كورونا تشبه اعراض حساسية الربيع، ولكن الاختلاف يكون في شكل متلاحمه "جفن" العين عند الفحص.
وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الانسان من خلال العين، متابعا: بيدخل عن طريق العين ومن ثم إلي القنوات الدمعية ثم إلي الجهاز التنفسي، ولفت إلي أهمية غسيل الايدي باستمرار تجنبا لنقل الفيروس إلي العين أو الفم والانف.
وأوضح وليد مهران، خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاعراض التى تظهر علي عين المريض المصاب بفيروس كورونا تشبه اعراض حساسية الربيع، ولكن الاختلاف يكون في شكل متلاحمه "جفن" العين عند الفحص.
وأضاف أستاذ طب وجراحة العيون، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الانسان من خلال العين، متابعا: بيدخل عن طريق العين ومن ثم إلي القنوات الدمعية ثم إلي الجهاز التنفسي، ولفت إلي أهمية غسيل الايدي باستمرار تجنبا لنقل الفيروس إلي العين أو الفم والانف.