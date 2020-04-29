استشاري عيون: أعراض كورونا تتشابه مع حساسية الربيع .. فيديو

وليد مهران،

أستاذ طب وجراحة العيون، أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الانسان من خلال العين، متابعا: بيدخل عن طريق العين ومن ثم إلي القنوات الدمعية ثم إلي الجهاز التنفسي، ولفت إلي أهمية غسيل الايدي باستمرار تجنبا لنقل الفيروس إلي العين أو الفم والانف.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1335 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا "كوفيد-19" ارتفع ليصبح 1712 حالة، من ضمنهم الـ 1335 متعافيا.





وأضاف أنه تم تسجيل 226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 5268 حالة من ضمنهم 1335 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 380 حالة وفاة.

قال وليد مهران، أستاذ طب وجراحة العيون، إن أول من اكتشف فيروس كورونا فى الصين كان طبيب عيون، لافتا إلي أن فيروس كورونا له اعراض عند اصابته للعين، مضيفا اعراض فيروس كورونا فى العين تختلف عن حساسية الربيع قليلا.وأوضحخلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع علي فضائية "اكسترا نيوز"، أن الاعراض التى تظهر علي عين المريض المصاب بفيروس كورونا تشبه اعراض حساسية الربيع، ولكن الاختلاف يكون في شكل متلاحمه "جفن" العين عند الفحص.وأضاف